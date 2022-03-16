Джерело - Чемпіон.

Українська баскетболістка французької команди Со Ольга Мазніченко допомогла українським біженцям, які постраждали від російської військової агресії проти нашої країни.

За допомогою благодійної організації Солідарність з Україною наша баскетболістка доставила до польського кордону гуманітарну допомогу для наших співвітчизників.

На зворотний шлях транспорт забрав до Франції українських жінок та дітей, які постраждали від російських загарбників.

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