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Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Астон Вілли та розплакався

Сьогодні 18:02 Андрій Твердохліб 277 0
Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Астон Вілли та розплакався

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко забив гол за свій Вест Гем у ворота Астон Вілли в матчі 29 туру АПЛ.

Українець з'явився на полі на 52-й хвилині, замінивши Антоніо, а через 18 хвилин відзначився голом-красенем. 31-річний півзахисник не зміг втримати сліз. Ярмоленко востаннє забивав ще в листопаді 2021 року в грі Ліги Європи проти Рапіда. 

Молотобійці здобули перемогу (2:1) і піднялись на 5 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії. У команди Ярмоленка - 48 очок, на 2 менше ніж у Манчестер Юнайтед, який посідає 4 місце.

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