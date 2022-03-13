Орки - скрізь! Російський воротар Баєра - поза політикою і пишається, що є росіянином

Джерело - Чемпіон.

Російський голкіпер леверкузенського Баєра Андрєй Луньов анонсував видалення свого акаунта в Instagram через іделогічні причини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в... Instagram.

"Я завжди був поза політикою і дотримуватимуся цієї позиції далі. Я ніяк не коментуватиму те, що зараз відбувається в Україні. Але я насамперед росіянин і пишаюся цим. Я люблю свою Батьківщину.

У зв'язку з недавнім повідомленням від компанії Meta з ідеологічних міркувань вважаю за неможливе більше мати і вести тут акаунт. Прошу поставитися з розумінням до мого рішення. Дуже шкода, що так вийшло. Ні з ким не прощаюсь", - написав росіянин.

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