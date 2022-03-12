Коваленко закликав жителів Херсону не дати окупантам провести референдум в рідному місті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко звернувся до жителів рідного Херсону із проханням зберегти українську ідентичність попри усі гидотні методи окупантів.

"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення "херсонської народної республіки". Не дайте їм жодного голосу. Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон - це Україна", - зазначив Коваленко.

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