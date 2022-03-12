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Польська асоціація хокею на траві допомогла українським дітям перетнути кордон

Сьогодні 11:46 Андрій Твердохліб 117 0
Братній польський народ продовжує допомагати Україні
Польська асоціація хокею на траві допомогла українським дітям перетнути кордон

Джерело - Чемпіон.

Польська асоціація хокею на траві за підтримки Міністерства спорту і туризму Польщі допомогло українським дітям перетнути кордон і опинитися в безпеці.

Про це розповів віцепрезидент Федерації хокею на траві України Віталій Логінов.

"Неймовірні слова вдячності Польській асоціації хокею на траві (Polski Związek Hokeja na Trawie), Міністерству спорту і туризму Польщі (Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej),  European Hockey Federation!

Під час "зеленого коридору" в гарячих точках України була можливість вивести деяких дітей у безпечне місце. Життя дітей та їхня безпека сьогодні – головне завдання. Вночі діти перетнули кордон. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку!", - написав функціонер.

Під час війни проти росії Польща прийняла в себе понад 1,5 млн українців.

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