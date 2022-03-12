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"Ви не втратите прагнення до свободи": литовський клуб яскраво підтримав Україну. ФОТО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 195 0
"Ви не втратите прагнення до свободи": литовський клуб яскраво підтримав Україну. ФОТО
#війна, #Євроліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі чергового туру баскетбольної Євроліги литовський Жальгіріс приймав іспанську Барселону. Господарі паркету провели масштабну акцію на підтримку України в її боротьбі з російським загарбником.

Жальгіріс, попри те, що основними кольорами своєї ігрової форми має зелений та білий, провів поєдинок у синьо-жовтому.

Не пасли задніх і фани на трибунах, продемонструвавши характерний банер із написом "Ви не втратите прагнення свободи", на якому були зображені силуети литовця та українця, що стоять на руїнах війни:

До слова, матч завершився з рахунком 91:84 на користь Жальгіріса.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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