"Ви не втратите прагнення до свободи": литовський клуб яскраво підтримав Україну. ФОТО

Джерело - Чемпіон.

У матчі чергового туру баскетбольної Євроліги литовський Жальгіріс приймав іспанську Барселону. Господарі паркету провели масштабну акцію на підтримку України в її боротьбі з російським загарбником.

Жальгіріс, попри те, що основними кольорами своєї ігрової форми має зелений та білий, провів поєдинок у синьо-жовтому.

Не пасли задніх і фани на трибунах, продемонструвавши характерний банер із написом "Ви не втратите прагнення свободи", на якому були зображені силуети литовця та українця, що стоять на руїнах війни:

До слова, матч завершився з рахунком 91:84 на користь Жальгіріса.

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