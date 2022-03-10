Магучіх: Росіяни, досить вдавати, що немає війни

20-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх звернулася до жителів країни-агресора.

"Декілька днів майже вся Україна прокидається від вибухів та вистрілів.

Росія почала війну з нами , але ми сильний народ і даємо відпор, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми все витримаємо разом

Досить робити вигляд, що немає війни! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів і це наша реальність! Не діючи ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але захищатимемо наш будинок", - зазначила Магучіх.