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Магучіх: Росіяни, досить вдавати, що немає війни

Сьогодні 09:25 Віктор Слюсаренко 155 0
Українська легкоатлетка - звернулася до росіян
Магучіх: Росіяни, досить вдавати, що немає війни
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

20-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх звернулася до жителів країни-агресора.

"Декілька днів майже вся Україна прокидається від вибухів та вистрілів.

Росія почала війну з нами , але ми сильний народ і даємо відпор, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може, ми все витримаємо разом

Досить робити вигляд, що немає війни! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів і це наша реальність! Не діючи ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але захищатимемо наш будинок", - зазначила Магучіх.

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Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

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