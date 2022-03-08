Лідер збірної України вкотре показав своє ставлення до загарбників

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий знову виявив свою позицію щодо війни, яку віроломно розпочала Росія.

У матчі чемпіонату Іспанії між Гран Канарією та Сарагосою (86:76) Пустовий вийшов у футболці з уже крилатою цитатою: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

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У цьому матчі Пустовий набрав 8 очок, зробив 4 підбирання та 1 блок-шот.

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