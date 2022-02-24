Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Вчора 14:26 1543 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 00:09 114
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Вчора 22:17 253
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Вчора 22:08 256
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 22:06 21992
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Вчора 20:10 834
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
Вчора 16:54 584
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Вчора 14:41 234
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Вчора 12:38 771
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:16 44918 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО
Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:36 185
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 252
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини Андрій Дунець
Вчора 14:21 436
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:41 627 3
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії Андрій Дунець
22.02.2022 17:46 2906
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку Андрій Твердохліб
22.02.2022 09:18 1433
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном Андрій Твердохліб
22.02.2022 08:49 2763
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець Андрій Твердохліб
21.02.2022 14:45 911
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Андрій Твердохліб
21.02.2022 13:30 180691 9
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО Андрій Дунець
21.02.2022 13:19 4056
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок Віктор Слюсаренко
21.02.2022 13:03 565
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота Віктор Слюсаренко
21.02.2022 10:00 937
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
21.02.2022 09:50 7560 2
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі Андрій Твердохліб
20.02.2022 23:05 708
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Андрій Твердохліб
20.02.2022 19:35 13445 1
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі Віктор Слюсаренко
20.02.2022 14:02 1166
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Андрій Твердохліб
20.02.2022 13:34 156019 74
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО Віктор Слюсаренко
20.02.2022 12:33 92582 18
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях Андрій Твердохліб
20.02.2022 11:55 2899
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор Віктор Слюсаренко
20.02.2022 10:03 1093
Прямі трансляції

Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО

Сьогодні 00:36 Андрій Дунець 188 0
Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО
#Аякс, #Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука приймала нідерландський Аякс. Українцю вдалося сказати вирішальне слово у поєдинку.

На 72-й хвилині зустрічі Яремчук зіграв на добиванні головою, зрівнявши рахунок та встановивши остаточний підсумок поєдинку - 2:2.

Повну версію матчу дивіться тут.

Не можна не відзначити й подальші дії українця. Святкуючи, Роман скинув із себе ігрову футболку, аби продемонструвати всім тризуб на підтримку України, яка цими днями напружено відбиває російську агресію, що набирає обертів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5643
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2034
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44918 3
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1976
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21992
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3805
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2469 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10015
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 163548 3
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 11142 22
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 90710
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4203