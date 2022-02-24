Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука приймала нідерландський Аякс. Українцю вдалося сказати вирішальне слово у поєдинку.

На 72-й хвилині зустрічі Яремчук зіграв на добиванні головою, зрівнявши рахунок та встановивши остаточний підсумок поєдинку - 2:2.

Повну версію матчу дивіться тут.

Не можна не відзначити й подальші дії українця. Святкуючи, Роман скинув із себе ігрову футболку, аби продемонструвати всім тризуб на підтримку України, яка цими днями напружено відбиває російську агресію, що набирає обертів.

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