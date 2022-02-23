Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна

Джерело - Чемпіон.

Біля посольства Російської Федерації у Лондоні сотні людей вийшли підтримати український народ. Переважна більшість людей була "озброєна" українськими прапорами та символікою.

Модератором акції виступив відомий журналіст із українським корінням Андрій Тодос. Окрім традиційних: Слава Україні та Героям слава, учасники зімпаівли всесвітньовідомий хіт харківських ультрас "Путін - ху*ло".

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