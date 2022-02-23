Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Сьогодні 14:26 1425 1
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Сьогодні 22:17 194
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Сьогодні 22:08 194
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Сьогодні 22:06 21900
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Сьогодні 20:10 761
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 14:41 225
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Сьогодні 12:38 758
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:16 44887 3
Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря
Сьогодні 10:09 490
Бондаренко з Пітер програла на турнірі у Мексиці
Сьогодні 09:39 326
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:17 192
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини Андрій Дунець
Сьогодні 14:21 420
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:41 609 3
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії Андрій Дунець
Вчора 17:46 2861
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку Андрій Твердохліб
Вчора 09:18 1411
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном Андрій Твердохліб
Вчора 08:49 2730
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець Андрій Твердохліб
21.02.2022 14:45 876
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Андрій Твердохліб
21.02.2022 13:30 180426 9
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО Андрій Дунець
21.02.2022 13:19 4040
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок Віктор Слюсаренко
21.02.2022 13:03 556
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота Віктор Слюсаренко
21.02.2022 10:00 932
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
21.02.2022 09:50 7548 2
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі Андрій Твердохліб
20.02.2022 23:05 705
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Андрій Твердохліб
20.02.2022 19:35 13424 1
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі Віктор Слюсаренко
20.02.2022 14:02 1163
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Андрій Твердохліб
20.02.2022 13:34 155988 73
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО Віктор Слюсаренко
20.02.2022 12:33 92553 18
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях Андрій Твердохліб
20.02.2022 11:55 2897
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор Віктор Слюсаренко
20.02.2022 10:03 1088
Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру
Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру Віктор Слюсаренко
20.02.2022 09:47 1305
Прямі трансляції

Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна

Сьогодні 22:17 Андрій Твердохліб 194 0
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна

Джерело - Чемпіон.

Біля посольства Російської Федерації у Лондоні сотні людей вийшли підтримати український народ. Переважна більшість людей була "озброєна" українськими прапорами та символікою.

Модератором акції виступив відомий журналіст із українським корінням Андрій Тодос. Окрім традиційних: Слава Україні та Героям слава, учасники зімпаівли всесвітньовідомий хіт харківських ультрас "Путін - ху*ло".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44887 3
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2000
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1921
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5594
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21900
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3783
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 163545 3
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 217631 4
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11474
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37022 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2327 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18602 1