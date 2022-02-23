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Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини

Сьогодні 14:21 Андрій Дунець 103 0
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини
#Матузалем

Джерело - Чемпіон.

У матчі австралійської А-Ліги зустрічалися Вестерн Юнайтед та Вестерн Сідней. Головним героєм поєдинку став гравець господарів Бен Гаруччо, який, окрім дубля, ще й приніс перемогу своїй команді фантастичним ударом скорпіона.

Українські вболівальники, які пам'ятають подвиги бразильсього легіонера Шахтаря Франселіну Матузалема, під час перегляду цього відео повинні відчути ностальгію:

До слова, матч завершився з рахунком 3:2.

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