Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном

Джерело - Чемпіон.

Діана Кондратюк - чарівна журналістка спортивної редакції телеканалу Україна 24, не уявляє своє життя без спорту, у який її "привів"... Василь Ломаченко.

- Я фанатка Ломаченка. Саме через нього почала любити бокс. Так, усі дівчата захоплюються футболістами чи то футболом, я ж можу піти на матч улюбленого Динамо, але моє серце по справжньому вистрибує, коли гімн України грає у ринзі. Наші боксери дуже талановиті: Юрій Захарєєв, Владислав Сіренко, брати Веліковські – думаю, за ними майбутнє."

- Бокс – це про емоції, велику мотивацію та силу. Для того аби ще більше його розуміти, почала ним займатись. Зараз у сучасному світі блогери стають боксерами, хто зна, можливо і журналістка підпише контракт із Едді Гірном.

- Не хочу бути лялькою. Хочу, щоб глядачу було не тільки приємно дивитись, а й цікаво слухати. У нас чомусь дівчат-спортивних журналісток не сприймають всерйоз. Мій ідеал – Мішель Джой Фелпс – кореспондентка Sky Sports. Вона не просто складає конкуренцію експертам-чоловікам, а й подекуди набагато сильніша за них у професійному плані. Вона п’є пиво під час інтерв’ю з Ф’юрі, проводить дуель поглядів з Келлом Бруком і найголовніше майже жоден вечір топового боксу не проходить без неї.

- Найбільша мрія? Аби в Україні був свій спортивний канал, на кшталт DAZN, Sky Sports – я б із задоволенням працювала там на ефірах.

Не піду зі спортивної журналістики до поки Ломаченко не стане Абсолютним Чемпіоном світу, і я візьму у нього інтерв’ю. Насправді, не бачу себе в якійсь іншій сфері, тому чому б не розвивати наш спорт і робити його ще кращим!

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