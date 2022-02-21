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Атлетіко - Манчестер Юнайтед: ставка на матч

Сьогодні 21:53 Дмитро Копій 19 0
Переваги кожної команди ➤ Манчестер Юнайтед ➤ Плюси Атлетіко Мадрид ➤ Яку ж ставку зробити?
Атлетіко - Манчестер Юнайтед: ставка на матч

Другий тиждень першого кола 1/8 плей-офф Ліги Чемпіонів обіцяє бути не менш захоплюючим, ніж перший. У середу 23 лютого зійдуться Атлетіко Мадрид та Манчестер Юнайтед. І це саме та зустріч, де виявити переможця чи сильну сторону не вдасться, бо колективи зараз приблизно на однакових рівнях.

Ми провели глибокий аналіз події та виявили ставку, що є вигідною як у плані показника коефіцієнта, так і у розрізі шансу на виграш. Між іншим, багато інших ставочників або вже наслідували наш приклад, або незабаром дадуть свій предикт на матч Атлетіко Мадрид проти Манчестер Юнайтед. Серед цих прогнозистів можуть бути Leo Bet, ZimingBetting, Red Bet та Инсайды от Карпа отзывы про яких є у відкритому доступі на різних майданчиках в інтернеті.

Переваги кожної команди

Хто хоча б поверхово стежить за футболом знає, що цей сезон невдалий як для Атлетіко, так і для Манчестер Юнайтед. Але справа не лише у фортуні, а у відверто поганій та нестабільній грі, яка демонструється надто часто для клубів такого рівня. І ось доля звела два колективи у поганій формі, без малюнка гри та командного стилю, у двоматчевому протистоянні на вибування у головному футбольному європейському турнірі.

Вивчивши кожен клуб окремо, ми виявили їхні переваги один перед одним.

Плюси Атлетіко Мадрид:

  • матч, на який ми робимо ставку, відбувається на стадіоні Атлетіко;

  • ключові гравці оговталися від травм;

  • незважаючи на незадовільний сезон, головний тренер Дієго Сімеоне, як і раніше, вважається топовим фахівцем, який на кілька голів вищий за тимчасового тренера МЮ;

  • команда вже демонструвала чудові результати в останні роки, чого тільки варте торішнє чемпіонство в Іспанії;

  • в порівнянні з МЮ, Атлетіко добре виступав у Лізі Чемпіонів в останніх сезонах і навіть доходив до фіналу.

Атлетіко Мадрид

Переваги Манчестер Юнайтед:

  • склад дорожчий, глибший і кращий, особливо в лінії нападу;

  • цей сезон Ліги Чемпіонів грають упевненіше, ніж Атлетіко;

  • воротар Давид Де Хеа у топовій формі, а ось Облак навпаки;

  • останні результати у внутрішніх змаганнях трохи кращі у МЮ.

Як видно, вагомих переваг не має ані Атлетіко, ані Манчестер Юнайтед. Хіба що за манкуніанців грає Кріштіану Роналду, який чудово виступає у Лізі Чемпіонів, й обожнює матчі проти Атлетіко Мадрид ще з часів виступу за Реал та Ювентус.

Манчестер Юнайтед

Яку ж ставку зробити?

З різноманітних розписів на першу зустріч 23 лютого, розумним є прогноз на ТМ 2.5. В останніх п'яти іграх Манчестер Юнайтед не забивав більше двох голів, і це з огляду на те, що супротивники були далеко не рівня Атлетіко. У “матрацників” така сама ситуація, і навіть трохи гірша, адже у деяких матчах вони взагалі не забивали.

Як додатковий прогноз можна вибрати Ф1 (0). Нульова фора на господарів цілком ймовірна.

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