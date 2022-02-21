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Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець

Сьогодні 14:45 Андрій Твердохліб 125 0
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець

Джерело - Чемпіон.

Учасники Олімпійських ігор 2022 в Пекіні, секелетонист Владислав Гераскевич і фігуристка Анастасія Шаботова взяли участь у відкритті матчу української Суперліги між СК Сокіл і Маріуполем.

Фігуристка виконала свою Коротку олімпійський програму на музику Миколи Леонтовича, а Гераскевич зробив символічне вкидання.

16-річна Шаботова посіла останнє місце на Олімпійських, не квалівікувавшись до Довільної програми, а Гераскевич фінішував 16-м у змаганнях зі скелетону.

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