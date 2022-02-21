Джерело - Чемпіон.

У рамках 26 туру Італійської Серії А Аталанта нашого Руслана Маліновського грала на виїзді проти Фіорентини. Головним моментом зустрічі став м'яч українця, який судді скасували після перегляду VAR.

На 61 хвилині зустрічі футболіст Аталанти виконав закидання за спини захисникам Фіорентини. До м'яча не зумів дістатися початковий адресат передачі Ганс Гатебур, але натомість ігровим снарядом заволодів Маліновський, після чого йому вдалося відзначитися. Втім, судді вирішили, що взяття воріт було нелегітимним через активний офсайд у Гатебура.

Додамо, що поєдинок завершився з рахуноком 1:0 на користь Фіорентини.

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