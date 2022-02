Футболістка жіночої національної збірної Нової Зеландії Мейкала Мур точно надовго запам'ятає поєдинок товариського турніру SheBelieves Cup з США.

В рамках 2-го туру групового етапу дівчина забила три голи - і всі вона забила у свої ворота.

Дивно, але Мейкала примудрилася оформити так званий "ідеальний хет-трик" - один автогол правою ногою, другий - головою, а ще один гол вона забила лівою ногою. Мур замінили наприкінці першого тайму. Після перерви новозеландки пропустили ще два м'ячі.

