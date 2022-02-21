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Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у свої ворота

Сьогодні 10:00 Віктор Слюсаренко 203 0
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у свої ворота

Джерело - Чемпіон.

Футболістка жіночої національної збірної Нової Зеландії Мейкала Мур точно надовго запам'ятає поєдинок товариського турніру SheBelieves Cup з США.

В рамках 2-го туру групового етапу дівчина забила три голи - і всі вона забила у свої ворота.

Дивно, але Мейкала примудрилася оформити так званий "ідеальний хет-трик" - один автогол правою ногою, другий - головою, а ще один гол вона забила лівою ногою. Мур замінили наприкінці першого тайму. Після перерви новозеландки пропустили ще два м'ячі.

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