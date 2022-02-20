Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі

Джерело - Чемпіон.
20 лютого 59-й день народження святкує легендарний баскетболіст Чарльз Барклі.
Після завершення кар'єри "Сер" Чарльз працює експертом на телебаченні, і ніколи за словом до кишені не лізе. Зібрали для вас найкращі цитати легенди про...:
... свою популярність
- Знаю, що Грег Оден (ексгравець НБА - ред) назвав свого собаку на мою честь. Почесно. Я знаю багато інших тварин на прізвисько "Барклі". Серйозно, до мене підходило близько 25 людей і казали мені, що назвали своїх доманшіх тварин на честь мене.
... свою бабусю
- Все ще намагаюся проштовхнути свою бабусю до Олімпійської збірної з керлінгу. Чому ні? Вона добре працює щітками.
... мотивацію на паркеті
- Я можу відчувати пекучу ненависть до когось не більше 48 хвилин. Плюс овертайм.
... Бостон Селтікс
- "Кельти" - смердючки. Я наберу команду з п'ятьох пенсіонерів, які закінчили кар'єру, і ми обіграємо Бостон.
... лисину
- Чому лисі хлопці завжди відрощують бороду? Коли я почав втрачати своє волосся, то переніс це стійко, як чоловік.
... благодійність
- Ніколи не вплутуюсь у суперечки з людьми – я просто хочу їх зрозуміти і чимось допомогти. Бог дав мені великий дар, і я не хочу бути багатим і знаменитим. Своєю школою я виписав чек, дав один мільйон доларів Оубурну в спеціальний фонд захисту бідних людей, я допоміг постраждалим від урагану "Катрина". Це дуже важливо для мене. Хочу дати всім можливість жити та бути щасливими. І ще, якщо геї хочуть одружитися, давайте ж благословимо їх на це!
... роботу
- Працюю я один день на тиждень. Потрібно бути повним йолопом, що відмовитися від такого. Ми в ефірі щочетверга. Інші шість днів я вільний. Чому я маю йти з такої роботи? Тільки якщо поновлю кар'єру гравця.
... власну вагу
- Я знаю, що на мою вагу вже роблять ставки у букмекерській конторі. Це обурливо! Я ще розумію, коли худі люди сміються з мого жиру – сам би так робив. Але я не хочу, щоб з мене глумилися і товстуни!
... програш у казино
- Якось я просадив у казино кілька мільйонів. Це мої гроші. Я можу зробити так ще раз п'ять, тільки щоб мене про це запитали. Все зрозуміло?
... політичні погляди
- Про те, що я республіканець, можу сказати лише пошепки. Після того, що накоїв Буш, ніхто в Америці не хоче визнавати, що він республіканець. Демократи нічим не кращі, але вони у світ принесли набагато менше лайна
... подарунки дружині
- Я ніколи не купував своїй дружині годинник. У неї вже є одні прямо над газовою плитою.
... себе
- Будь ласка, не ставте мене нікому за приклад. Якщо я непогано грав у баскетбол, це ще не означає, що я маю виховувати ваших дітей.
... думку людей
- Мене не турбує, що люди думають. Люди тупі!
... себе
- Ось мої нові кросівки. Круті дуже. Вони не зроблять тебе таким багатим, як я, ти не станеш підбирати м'ячі, так само, як я, і, звичайно ж, ти не станеш в них таким же привабливим, як я. У тебе просто будуть такі ж кросівки, як у мене. От і все.
... новий контракт
- Пам'ятаю, хотів якось завершити кар'єру у Х'юстоні. "Все, я пас", - сказав хлопцям у піджаках. Мені відповіли: "Окей, ми дамо тобі 9 мільйонів". Наступної секунди я вже шукав ручку, щоб підписати новий контракт.
... Олімпіаду 1992 року
- Збірна США для мене – особлива тема. Але як на зло згадується матч з Анголою. Суперники просто відскакували від мене. Здавалося, що вони вже не їли кілька тижнів. Одного разу мені навіть здалося, що на мене зі списом підуть.
... колег
- Якось у роздягальні перед Матчем усіх зірок мене осяяло. У нашій країні було не більше 16 чорних мільйонерів, і половина з них сиділо тоді біля мене!
... Майкла Джордана
- Я завжди хотів обіграти Майкла Джордана. Мені представився такий шанс, але він мене зґвалтував. Тепер треба якось із цим жити. (Баскетболісти є близькими друзями - ред.).
... вміння підбирати м'яч
- Мене завжди бавить, коли люди запитують про техніку підбирань. У мене є один спосіб. Він називається: "Просто візьми та забери цей грьобаний м'яч!"
... себе
- Такого крутого гравця, як я вже не буде ніколи. Чорт забирай, та я дев'яте чудо світу!
...
- Ніколи не слухав суддів на майданчику. Я взагалі не слухаю тих, хто заробляє менше за мене.
... багатство та бідність
- Я був багатим та бідним. Багатим бути краще.
... розпорядок дня
- Ось мій розпорядок дня: я прокидаюся вранці, вирішую, де гратиму в гольф, а потім весь день п'ю пиво.
Досьє Чемпіона
- Прізвиська: Sir Charles, The Round Mound of Rebound, Chuck, The Chuckster;
- Зріст: 198 см;
- Вага: 114 кг;
- Народився: 20 лютого 1963 року в Лідсі (Алабама, США);
- Драфт: 5-й (1-й раунд), 1984 рік, Філадельфія-76.
Статистика в НБА
- Ігри: 1073;
- Очки: 23757 (22.1 в середньому за гру);
- Підбирання: 12546 (11.7 в середньому за гру);
- Передачі: 4215 (3.9 в середньому за гру);
- Блокшоти: 888 (0.8 в середньому за гру).
Виступав за команди
- Філадельфія-76 (1984—1992);
- Фінікс Санз (1992—1996);
- Х'юстон Рокетс (1996—2000).
Особисті нагороди та досягнення
- Учасник Матчу всіх зірок НБА (1987—1997);
- MVP Матчу всіх зірок НБА (1991);
- найцінніший гравець НБА (1993);
- Входить до 50 найвидатніших гравців НБА (1996);
- За ним в Філадельфія Севенті Сіксерс та Фінікс Санз закріплений № 34.
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