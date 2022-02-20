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Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі

Сьогодні 23:05 Андрій Твердохліб 116 0
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі
#Майкл Джордан, #Чарльз Барклі

Джерело - Чемпіон.

20 лютого 59-й день народження святкує легендарний баскетболіст Чарльз Барклі.

Після завершення кар'єри "Сер" Чарльз працює експертом на телебаченні, і ніколи за словом до кишені не лізе. Зібрали для вас найкращі цитати легенди про...:

... свою популярність

- Знаю, що Грег Оден (ексгравець НБА - ред) назвав свого собаку на мою честь. Почесно. Я знаю багато інших тварин на прізвисько "Барклі". Серйозно, до мене підходило близько 25 людей і казали мені, що назвали своїх доманшіх тварин на честь мене.

... свою бабусю

- Все ще намагаюся проштовхнути свою бабусю до Олімпійської збірної з керлінгу. Чому ні? Вона добре працює щітками.

... мотивацію на паркеті

- Я можу відчувати пекучу ненависть до когось не більше 48 хвилин. Плюс овертайм.

... Бостон Селтікс

- "Кельти"  - смердючки. Я наберу команду з п'ятьох пенсіонерів, які закінчили кар'єру, і ми обіграємо Бостон.

... лисину

- Чому лисі хлопці завжди відрощують бороду? Коли я почав втрачати своє волосся, то переніс це стійко, як чоловік.

... благодійність

- Ніколи не вплутуюсь у суперечки з людьми – я просто хочу їх зрозуміти і чимось допомогти. Бог дав мені великий дар, і я не хочу бути багатим і знаменитим. Своєю школою я виписав чек, дав один мільйон доларів Оубурну в спеціальний фонд захисту бідних людей, я допоміг постраждалим від урагану "Катрина". Це дуже важливо для мене. Хочу дати всім можливість жити та бути щасливими. І ще, якщо геї хочуть одружитися, давайте ж благословимо їх на це!

... роботу

- Працюю я один день на тиждень. Потрібно бути повним йолопом, що відмовитися від такого. Ми в ефірі щочетверга. Інші шість днів я вільний. Чому я маю йти з такої роботи? Тільки якщо поновлю кар'єру гравця.

... власну вагу

- Я знаю, що на мою вагу вже роблять ставки у букмекерській конторі. Це обурливо! Я ще розумію, коли худі люди сміються з мого жиру – сам би так робив. Але я не хочу, щоб з мене глумилися і товстуни!

... програш у казино

- Якось я просадив у казино кілька мільйонів. Це мої гроші. Я можу зробити так ще раз п'ять, тільки щоб мене про це запитали. Все зрозуміло?

... політичні погляди

- Про те, що я республіканець, можу сказати лише пошепки. Після того, що накоїв Буш, ніхто в Америці не хоче визнавати, що він республіканець. Демократи нічим не кращі, але вони у світ принесли набагато менше лайна

... подарунки дружині

- Я ніколи не купував своїй дружині годинник. У неї вже є одні прямо над газовою плитою.

... себе

- Будь ласка, не ставте мене нікому за приклад. Якщо я непогано грав у баскетбол, це ще не означає, що я маю виховувати ваших дітей.

... думку людей

- Мене не турбує, що люди думають. Люди тупі!

... себе

- Ось мої нові кросівки. Круті дуже. Вони не зроблять тебе таким багатим, як я, ти не станеш підбирати м'ячі, так само, як я, і, звичайно ж, ти не станеш в них таким же привабливим, як я. У тебе просто будуть такі ж кросівки, як у мене. От і все.

... новий контракт

- Пам'ятаю, хотів якось завершити кар'єру у Х'юстоні. "Все, я пас", - сказав хлопцям у піджаках. Мені відповіли: "Окей, ми дамо тобі 9 мільйонів". Наступної секунди я вже шукав ручку, щоб підписати новий контракт.

... Олімпіаду 1992 року

- Збірна США для мене – особлива тема. Але як на зло згадується матч з Анголою. Суперники просто відскакували від мене. Здавалося, що вони вже не їли кілька тижнів. Одного разу мені навіть здалося, що на мене зі списом підуть.

... колег

- Якось у роздягальні перед Матчем усіх зірок мене осяяло. У нашій країні було не більше 16 чорних мільйонерів, і половина з них сиділо тоді біля мене!

... Майкла Джордана

- Я завжди хотів обіграти Майкла Джордана. Мені представився такий шанс, але він мене зґвалтував. Тепер треба якось із цим жити. (Баскетболісти є близькими друзями - ред.).

... вміння підбирати м'яч

- Мене завжди бавить, коли люди запитують про техніку підбирань. У мене є один спосіб. Він називається: "Просто візьми та забери цей грьобаний м'яч!"

... себе

- Такого крутого гравця, як я вже не буде ніколи. Чорт забирай, та я дев'яте чудо світу!

... 

- Ніколи не слухав суддів на майданчику. Я взагалі не слухаю тих, хто заробляє менше за мене.

... багатство та бідність

- Я був багатим та бідним. Багатим бути краще.

... розпорядок дня

- Ось мій розпорядок дня: я прокидаюся вранці, вирішую, де гратиму в гольф, а потім весь день п'ю пиво.

Досьє Чемпіона

  • Прізвиська: Sir Charles, The Round Mound of Rebound, Chuck, The Chuckster;
  • Зріст: 198 см;
  • Вага: 114 кг;
  • Народився: 20 лютого 1963 року в Лідсі (Алабама, США);
  • Драфт: 5-й (1-й раунд), 1984 рік, Філадельфія-76.

Статистика в НБА

  • Ігри: 1073;
  • Очки: 23757 (22.1 в середньому за гру);
  • Підбирання: 12546 (11.7 в середньому за гру);
  • Передачі: 4215 (3.9 в середньому за гру);
  • Блокшоти: 888 (0.8 в середньому за гру).

Виступав за команди

  • Філадельфія-76 (1984—1992);
  • Фінікс Санз (1992—1996);
  • Х'юстон Рокетс (1996—2000).

Особисті нагороди та досягнення

  • Учасник Матчу всіх зірок НБА (1987—1997);
  • MVP Матчу всіх зірок НБА (1991);
  • найцінніший гравець НБА (1993);
  • Входить до 50 найвидатніших гравців НБА (1996);
  • За ним в Філадельфія Севенті Сіксерс та Фінікс Санз закріплений № 34.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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