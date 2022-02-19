Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники англійського Ліверпуля розгорнули прапор України на легендарному стадіоні Енфілд під час матчу своєї команди проти Норвіча в 26 турі АПЛ.

Про це в Facebook повідомила відома журналістка Марічка Падалко.

"Вболівальники Ліверпуля розгорнули сьогодні під час домашнього матчу прем’єр-ліги прапор України. Фото мені щойно пристав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018", - написала Падалко.

Нагадаємо, 25 січня 2014 року фанати Ліверпуля підтримали українців під час подій на Майдані.

Ліверпуль здобув упевнену перемогу над Норічем і продовжує погоню за Мачестер Сіті в турнірній таблиці АПЛ. У підопічних Клоппа - 57 очок в 25 матчах, у Місян - 63.

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