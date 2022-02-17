Транзитом через Москву до Відня: українська фігуристка Мікутіна виступає за Австрію

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Пекіні українські фігуристи зірок з неба не хапали. У командних змаганнях збірна України посіла останнє, десяте місце. Також останнє місце посів Іван Шмуратко в змаганнях одиночників. На цьому історія з останніми місцями на завершується. українська пара - Олександра Назарова/Максим Нікітін завершили змагання танцювальних пар тридцятими - останніми. Тридцяте, останнє місце посіла й Анастасія Шаботова в змаганнях одиночниць.

Куди краще виступила в Пекіні уродженка Харкова, 18-річна Ольга Мікутіна - 14 місце. Щоправда, представляє Мікутіна не Україну, а Австрію.

"У дитинстві я хотіла бути хокеїсткою, як мій батько. Моя мама ніколи не займалася фігурним катанням, насправді навіть кататися на ковзанах не вміє! Але все ж в Україні я почала кататися на ковзанах, коли мені було чотири роки. Коли мені було 13 років, мій тодішній тренер не міг вивести мене на наступний рівень, тому ми вирішили шукати іншого."

І фігуристка разом з момою відправились до Москви, до відомого тренера Кудрявцева.

"Ми поїхали до Москви, щоб показати вміння Кудрявцеву — відомому тренеру з фігурного катання. Він подивився на неї та сказав, що вона талановита та має потенціал. Тоді він порекомендував нам Олену Романову, яка живе в Австрії", - згадує Вікторія Мікутіна.

Так дівчина стала представляти Австрію.

"Насправді я не до кінця розуміла, що ми переїжджаємо назавжди. Все відбувалося так швидко. Тут, у Форарльберзі, немає великих будівель. Це як село, спочатку це мене вразило. Коли я приїхала, то не знала жодного слова німецькою. Але поступово мої мовні навички розвивалися самі собою. Моя найбільша підтримка — мама. Вона щаслива, коли я щаслива, та підтримує мене у всьому, що я роблю. Ось чому вона так багато для мене робить. Я дуже цілеспрямована і дисциплінована. Звісно, я була б дуже щаслива отримати медаль на Олімпійських іграх. Кожен спортсмен має одну мрію і хоче потрапити на Олімпіаду. І ми сумлінно готуємось до цих змагань. Я буду дуже рада представляти Австрію на Олімпійських іграх", - зізнається Ольга Discovery Eurosport.

Досьє

Народилася 6 жовтня 2003 року в Харкові в родині ексхокеїста, а нині функціонера - Романа Мікутіна;

Розпочала займатися фігурним катанням у 2007 році;

У 2016 році вона почала виступати за Австрію. На юніорському чемпіонаті Австрії 2018 року Ольга Мікутіна завоювала бронзову медаль;

Дебютувала в юніорському Гран-прі ISU в серпні 2019 року. Вона посіла 13-е місце в загальному заліку. Брала участь у етапах Кубка світу серед юніорів;

У грудні 2019 вона виграла золото як на юніорському, так і на дорослому рівнях на чемпіонаті Австрії, ставши першою фігуристкою, яка одночасно завоювала австрійські національні юніорський і дорослий титули;

У січні 2020 року Ольга Мікутіна посіла четверте місце на EduSport Trophy в Бухаресті і відібралася на Чемпіонат Європи 2020 року, що проходив в австрійському Граці. На цьому турнірі вона посіла двадцять перше місце в короткій програмі, встановивши новий особистий рекорд в 53,19 бала. Після довільної вона фінішувала на двадцять четвертому місці в загальному заліку;

Дебютувавши на чемпіонаті світу в 2021 році в Стокгольм Ольга показала 11-й результат у короткій програмі і 7-й — у довільній програмі, що дозволило Ользі стати восьмою в загальному заліку.

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