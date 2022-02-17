Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Джерело - Чемпіон.

17 лютого свій день народження святкує один із найкращих боксер сучасності Василь Ломаченко.

Далеко не всім відомо, що у Василя є молодша сестра Анастасія. Крім того, що Анастасія вражає своєю красою, вона такоє є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

Також відомо, що Анастасія Ломаченко певний час була в романтичних відносинах з Денисом Берінчиком, проте в 2014 році пара розірвала стосунки.

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