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Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Сьогодні 19:48 Андрій Твердохліб 23549 0
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Анастасія Ломаченко / facebook.com/nastuxa.lomachenko
#Василь Ломаченко, #Денис Берінчик, #Анастасія Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

17 лютого свій день народження святкує один із найкращих боксер сучасності Василь Ломаченко.

Далеко не всім відомо, що у Василя є молодша сестра Анастасія. Крім того, що Анастасія вражає своєю красою, вона такоє є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

Також відомо, що Анастасія Ломаченко певний час була в романтичних відносинах з Денисом Берінчиком, проте в 2014 році пара розірвала стосунки.

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