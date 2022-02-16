Відео дня. Росіянин кумедно виглядав без прапора на нагородженні Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Після церемонії нагородження Олімпійських ігор-2022 у лижному фрістайлі мережу облетіло відео, на якому разом стоять українець Олександр Абраменко, китаєць Ці Гуанпу та росіянин Ілля Буров.

Представник ОКР не знав куди вказувати пальцем і куди себе подіти, адже він єдиний із трійки спортсменів не мав права демонструвати прапор своєї країни, позаяк Росія вже котрий рік покарана МОК за систематичне використання їхніми атлетами допінгу.

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