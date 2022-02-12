А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Як повідомлялося раніше, Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішить долю у допінг-справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Виїзна панель CAS має відбутися у форматі відеоконференції у неділю, 13 лютого, початок о 14.30 за київським часом. Крім того, суд оголосив склад панелі арбітрів на засідання. Її головою призначений італієць Фабіо Іудіка, ще два арбітри - американець Джеффрі Бенц та Весна Ракочевич із Словенії.

Після слухання, яке відбудеться у неділю, 13 лютого, арбітри обговорять та підготують рішення у справі. Очікується, що його буде доведено до відома сторін у другій половині дня у понеділок, 14 лютого.

Що відомо про суддів

Джеффрі Бенц

Колишній юрист-консультант національного Олімпійського комітету США. Він розглядав справу Марії Шарапової з мельдонієм і брав участь у низці інших резонансних справ. Відомий за спрвою Марії Шарапової, російської тенісистки, експершої ракетки світу. У 2016 році Шарапова оголосила на спеціальній пресконференції, що в її допінг-пробі було виявлено мельдоній і стала першою спортсменською, яка зізналася у вживанні цього препарату. Бенц входив до комісії CAS, яка складалася з трьох арбітрів (італієць та два американці). Спочатку Міжнародна федерація тенісу забанила Шарапову на два роки (і анулювала результати на Australian Open-2016). Арбітри CAS скоротили дискваліфікацію до 15 місяців.

Фабіо Юдика

Арбітр CAS з 2012 року. Співпрацює з клубами, федераціями різних видів спорту Італії та спортсменами. Свого часу захищав міланський футбольний клуб Інтер у суді в справі про стеження за Крістіаном Вієрі. Клуб програв та виплатив В'єрі 1 млн євро.

Весна Бергант Ракочевич

Авторка і редакторка єдиної у Словенії монографії на тему спортивного права. Вона – старший суддя Верховного суду Любляни та президент Словенської асоціації суддів. Вона навіть нещодавно брала участь в одній справі, пов'язаній з Олімпіадою-2022. Ямайська бобслеїстка Джазмін Фенлатор-Вікторіан подала апеляцію на перегляд кількості місць для ямайських спортсменок. Ракочевич була у складі арбітрів, які відхилили цю апеляцію.

Що відомо про допінг-справу Каміли Валієвої

9 лютого з'явилася інформація, що допінг-тест представниці ОКР, яка встигла стати Олімпіською чемпінкою в складі збірної без прапора, викликає сумніви, через що було одразу перенесено церемонію нагородження фігуристів;

У допінг-спробі Каміли валієвої знайшли заборонений препарат - триметазидин. Увага, допінг виявили у спробі, яку взяли ще в грудні 2021 року. І хоча росіська сторона заявляє, що препарат не допомагає спортсменам жодним чином. Він - заборонений!;

Одразу після розголосу і ВАДА, і МОК відмовились коментувати ситуацію, до результатів розслідування;

Юрист Андрій Князєв розповів, що більшу відповідальність понесуть люди з оточення фігурістки: "Якщо раптом буде доведено, що неповнолітню Валієву схиляли до вживання допінгу, то це 230 стаття частини першої кримінального кодексу РФ.

Це мертва стаття, тому що, наскільки мені відомо, ще жодного випадку саме за цією статтею не було. Якщо це станеться з Валієвою, то це буде дебют.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі тих, хто схиляв неповнолітнього до вживання допінгу, терміном до одного року. Але навряд чи до цього дійде, навіть якщо кримінальну справу буде заведено. Швидше за все це буде штраф і позбавлення людей посад";

11 лютого в Міжнародному агентстві тестування (ITA) підтвердили, що справу розглянуть у CAS. Стало офіційно відомо, що проба Валієвої була взята Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання 2022 року в Санкт-Петербурзі, Росія. Акредитована ВАДА лабораторія в Стокгольмі повідомила, що 8 лютого 2022 року в зразку було отримано негативний аналітичний результат (AAF) для невказаної забороненої речовини триметазидину (класифікованого як S4. Гормональні та метаболічні модулятори відповідно до Забороненого списку). Після цього спортсмена було тимчасово відсторонено.

Спортсменка заперечила накладання тимчасового усунення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА 9 лютого 2022 року, і того ж дня відбулося слухання. Увечері 9 лютого 2020 року Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА вирішив скасувати тимчасове усунення спортсменки, що дозволило їй продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року;

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА від 9 лютого про скасування тимчасового усунення та попросить CAS відновити тимчасове усунення фігуристки;

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої;

Що говорять в Росії і світі про допінг-скандал

Американський журналіст Філіп Херш

"Найсумніше в цьому мало пов'язане з тим, хто та яку медаль отримає у командному заліку. Головне, що яким би не було рішення, 15-річна Валієва назавжди залишиться в тіні, навіть якщо хтось із її оточення зізнається, що дав їй ліки, і вона нічого про це не знала."

Станіслав Поздняков, президент Олімпійського комітету Росії (ОКР)

"У мене викликають серйозні питання терміни, які пройшли між 25 грудня, коли була здана проба (Валієвої) у Санкт-Петербурзі, і 8 лютого, коли вона була оприлюднена.

Відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій Всесвітньої антидопінгової агенції термін для завантаження проби А становить 20 днів з моменту одержання зразка в лабораторії. Дуже дивним виглядає той факт, що з Санкт-Петербурга до Стокгольма проба діставалася майже місяць. У мене це викликає дуже серйозні питання, і дуже схоже, що хтось притримував цю пробу до закінчення командних змагань фігуристів."

Пресслужба ОКР

Допінг-проба спортсменки, яка дала позитивний результат, не належить до періоду проведення Олімпійських ігор. При цьому Спортсменка до та після 25 грудня 2021 року неодноразово складала допінг-тести, у тому числі вже у Пекіні під час турніру з фігурного катання. Усі результати - негативні.

З урахуванням того, що позитивна допінг-проба спортсменки була взята не під час Олімпійських ігор, результати спортсменки та результати командного турніру під час Олімпійських ігор не підлягають автоматичному перегляду.

Крім того, Олімпійський комітет Росії звертає увагу на той факт, що допінг-проба спортсменки, відібрана після Чемпіонату Європи з фігурного катання в січні 2022 року, а також допінг-проба, взята під час Олімпійських ігор, дали негативний результат.

Олімпійський комітет Росії вживає вичерпних заходів для того, щоб захистити права та інтереси членів Команди ОКР і зберегти чесно завойовану золоту олімпійську медаль.

ОКР також виходить з того, що буде проведено повноцінне розслідування, за підсумками якого будуть встановлені всі юридичні та фактичні обставини, що мають значення.

Американський журналіст Ден Ветзель

"Ця Олімпіада була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи. Тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом і, попри це їй дозволять змагатись в майбутньому, адже вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали.

МОК офіційно заборонив Росії виступати на ОІ-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014.

Однак МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори та, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?"

Олексій Андронов, російський журналіст

"Що вражає (і дуже дратує) у різноманітних текстах/обговореннях "кейсу Камілі Валії" - це педалювання її віку. Так, для нас вона дівчинка та дитина (підліток). Вона не досягла, вибачте, віку сексуальної згоди. Але з погляду спорту - це не має взагалі жодного значення.

Тренд цей поставила Тетяна Анатоліївна Тарасова. Вона перша кричала "Дівчинко! Дитина!". Це підхоплюють колеги. І навіть найадекватніші з них - перетворюються в цьому колективному виборі на Дмитра Кисельова.

Каміла Валієва дитина - у себе на кухні. У школі. В ресторані. На Олімпіаді - вона спортсменка. Виступає у дорослих змаганнях. Крапка.

Хто з читаючих пише на цю тему - перестаньте. Соромно. Назвався груздем - лізь у кузов.

Історія паскудна, Камілі я співчуваю. Але вона ніяка не дитина. Професійний (а швидше просто великий) спорт - це не про мораліте. Це жорстокий світ. Зі своїми правилами та законами. Милосердя - попівське слово (с). Тож вік нашої чемпіонки - не аргумент. Якщо (!) правила порушені - її судитимуть. Її оточення - теж (ось тут вік вже важливий). Те, що Камілі немає 16-ти - лише трохи змінює процедури розслідування та суду, не більше.

Але заради всього святого, вистачить писати "Вона ж дівчинка" та вимагати поблажливості. Подвійно соромно - робити це в країні, де щойно 16-річного на 5 років відправили до колонії.

Ще, до речі, абсолютно неважливо, чи дає якусь перевагу заборонений препарат. І дозування. Важливо лише одне - він ЗАБОРОНЕНИЙ!"

Алджамейн Стерлінг, чемпіон UFC

"Вау... Приголомшлива новина... Ніколи б не повірив, що таке взагалі може статися!", - саракастично написав боєць.

Оксана Баюл, олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні, перша українська чемпіонка Зимових ігор

"Про Тутберідзе і мілдронат - риба завжди гниє з голови… Ось так і в неї федерація винна - листа не надіслали. Який лист і куди відправляти? Мілдронат заборонено для прийому дітям віком до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше колективної, якщо щось йде не так, то винна в цьому найвища ланка.

Не дуже їм тоді мої інтерв'ю подобалися. Як у воду дивилася."

Крейг Ріді, колишній президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA)

"У певний момент, коли країна є абсолютно невиправною, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні необхідно взяти тайм-аут. Ми могли б сказати: ми можемо допомогти вам. Ви маєте проблему. Ми допоможемо зосередитись на ній. Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олімпіади, доки ви не візьмете все це під контроль.

Але росіяни не допомагають собі, бо вони абсолютно не покаялися. Вони нічого не визнають, вони оскаржують кожне рішення. Я думаю, що підхід, ймовірно, був занадто м'яким, щоб дозволити їм виступати як Олімпійський комітет Росії.

Я впевнений, що росіяни заручилися підтримкою юристів і роблять усе можливе, щоб контролювати можливі збитки. Але як ви могли наразити Валієву на такий ризик? Це не схоже на зіпсовану добавку, це нетерапевтичне використання досить сильнодійного препарату."

Дмитро Єгоров, російський журналіст

"Це або дуже цікава операція західних партнерів, або, не здивуюся, якщо це чиясь особиста атака на Валієву з підсипаними ліками.

Ситуація книжковаю Препарат - плацебо. Сенсу його приймати Валієвій не було. Всі допінг-проби, окрім грудневої, були чистими. І ця порожнеча спровокує скандалю Точніше, може спровокувати. Все вирішить МОК. І переговори, які зараз ведуться."

Саллі Дженкінс, кореспондентка The Washington Post

"Криміналізація 15-річної віртуозки Камілі Валії - це моральна катастрофа, про яку псевдопуританські вискочки антидопінгового руху просили всі ці роки з їхньою "нульовою терпимістю". Це спричинило засудження невинного. Подивіться на Валієву, просто подивіться на неї! Подивіться на ці неквапливу грацію та чисту велич.

Історія Валієвої в черговий раз викрила WADA у його сумнівній токсикології, довільних переслідуваннях та нескінченних юридичних махінаціях. Немає переконливих доказів того, що невелика кількість нешкідливих ліків під назвою триметазидин давала Валієвій хоч якусь перевагу або що вона прийняла його навмисне.

Є незаперечні докази того, що вона вже є найвидатнішою фігуристкою свого часу, а може, будь-якого іншого. Вона височить, як вежа. Жодна речовина, жодна не пояснить її артистизм, враження, що вона піднімається нагору на божественних струнах. Тільки натхнення.

Валієва блискуче виступила в короткій програмі командної першості у Пекіні. WADA зараз ніби збожеволіла кішка в цій справі, що заплуталася у своїх звичайних клубках суперечливої ​​нелогічності, і це звинувачення системі, а не їй."

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