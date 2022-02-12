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Цифра дня. Американський дует Джакобелліс/Баумгартнер виграли золото Олімпіади, на двох їм - 76 років

Сьогодні 19:58 Андрій Твердохліб 280 0
Цифра дня. Американський дует Джакобелліс/Баумгартнер виграли золото Олімпіади, на двох їм - 76 років

Джерело - Чемпіон.

12 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні в змаганнях зі сноуборд-кросу в міксті тріумфували американці Ліндсі Джакобелліс і Нік Баумгартнер.

Для 36-річної Ліндсі Олімпійські ігри в Пекіні - п'яті в кар'єрі. Після срібла в Турині в 2006 році американська сноубордистка довгих 16 років не могла підкорити головні змагання чотиріріччя. У Пекіні ж Джакобелліс здобула дві медалі, обидві золоті.

Для 40-річного Ніка Олімпіада в Пекіні - четверта.

Сумарно американському дуету - 76! років.

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