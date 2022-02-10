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Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава"

Сьогодні 16:32 Андрій Дунець 253 0
Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава"
#допінг, #золота медаль, #Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри-2022, #Пекін, #скандал

Джерело - Чемпіон.

Російський журналіст Дмитро Єгоров вважає, що фігуристка Каміла Валієва стала жертвою інформаційної війни проти Росії на Олімпіаді-2022.

Далі - пряма мова із ТГ-каналу Єгорова:

"Давайте прямо. Я думаю, що допінг Валієвої - вистава. Коротко поясню чому.

1. Росія - збірна, яку перевіряють найбільше у світі. Контроль тотальний. Усім відомі наслідки мінімальних помилок.

2. Валієва - головний експортний товар Росії. Бездоганна дівчинка.

3. Нема нічого кращого для перемоги в інформаційній війні, ніж показати: "Заради золота режим готовий замучити навіть прекрасну дитину".

4. Інформаційна війна на Олімпіаді є. Її засоби, наприклад, - це слова диктора NBC на церемонії відкриття про сотні тисяч військових, що оточили Україну. 

5. Злив інфу про Валієву головред Inside the games Дункан Маккей (британське видання). Цей журналіст також співпраює з NBC. Також Inside the games належить британській компанії, яка надає послуги в області інформаційних технологій.

6. Препарат триметазидин, який не допомагає досягати результату і є фактично кардіовітамінкою, був нібито виявлений у грудневій пробі в незначній кількості.

7. Із грудня у ВАДА про все знали, але мовчали, не просто допустивши Валієву до Олімпіади і не дозволивши Росії виконати заміну, але й давши Камілі виграти турнір.

8. Концерт із викриттям було заздалегідь призначено на момент церемонії нагородження - через майже 3 місяці після виявлення проби.

9. Концерт із викриттям стартує також у момент напружених переговорів світових лідерів із питань безпеки та на тлі нового загострення відносин із США та Британією.

10. Так що це або дуже цікава операція західних партнерів, або, не здивуюся, якщо це чиясь особиста атака на Валієву з підсипаними ліками.

Ситуація книжковаю Препарат - плацебо. Сенсу його приймати Валієвій не було. Всі допінг-проби, окрім грудневої, були чистими. І ця порожнеча спровокує скандалю Точніше, може спровокувати. Все вирішить МОК. І переговори, які зараз ведуться.

Це політика. Не спорт. 100 відсотків".

Нагадаємо, допінг-проба російської фігуристки Каміли Валієвої викликала серйозні підозри і в збірної ОКР можуть забрати олімпійські золоті медалі командного турніру.

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