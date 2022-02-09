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Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив "божевільний" гол у ворота Депортіво

Сьогодні 21:49 Андрій Твердохліб 703 0
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив "божевільний" гол у ворота Депортіво

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник юнацької команди київського Динамо Олександр Яцик забив казковий гол у ворота одноліток із Депортіво в матчі райнду плей-оф у Юнацькій лізі УЄФА.

Яцик зрівняв рахунок (2:2) на 75-й хвилині. Підопічні Костюка пропустили вже на 4-й хвилині, відзначився Нахера, але зуміли відігратися через 3 хвилини. Гол на рахунку Царенка. А на 26-й хвилині іспанці знову вийшли вперед - Лопес. Раунд плей-оф відбувається з одніє гри. У разі нічиєї футболісти одразу проб'ють пенальті. Переможець зможе зіграти в 1/8 фіналу.

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