Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник юнацької команди київського Динамо Олександр Яцик забив казковий гол у ворота одноліток із Депортіво в матчі райнду плей-оф у Юнацькій лізі УЄФА.

Яцик зрівняв рахунок (2:2) на 75-й хвилині. Підопічні Костюка пропустили вже на 4-й хвилині, відзначився Нахера, але зуміли відігратися через 3 хвилини. Гол на рахунку Царенка. А на 26-й хвилині іспанці знову вийшли вперед - Лопес. Раунд плей-оф відбувається з одніє гри. У разі нічиєї футболісти одразу проб'ють пенальті. Переможець зможе зіграти в 1/8 фіналу.

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