Джерело - Чемпіон.

Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Після перемоги одна з учасниць команди осоромилася під час інтерв'ю.

Анастасія Мікшина, даючи коментар британському BBC, не зрозуміла запитання англійською мовою, про що негайно поквапилася повідомити в нецензурній формі своїм партнерам по команді. Почута інформація розвеселила товаришів:

Додамо, що 9 лютого стало відомо, що ці золоті медалі в ОКР можуть відібрати через новий допінговий скандал.

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