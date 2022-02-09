Автором шайби став Слєпишев

Джерело - Чемпіон.

Нападник ЦСКА Антон Слєпишев став автором першої закинутої шайби чоловічої хокейної збірної на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Нападник збірної ОКР відзначився наприкінці першого періоду матчу групового турніру зі Швейцарією.

Після його кидка шайба влучила у ворота рикошетом від ноги швейцарського хокеїста Енцо Корві. Передачу записали Кирилові Семенову.

Антон Слепышев забрасывает первую шайбу нашей сборной на Олимпиаде! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/wWDqZPxsYR — ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 9, 2022

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