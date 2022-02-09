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Олімпійський чоловічий хокейний турнір розпочався з курйозної закинутої шайби

Сьогодні 12:55 Віктор Слюсаренко 272 0
Автором шайби став Слєпишев
Олімпійський чоловічий хокейний турнір розпочався з курйозної закинутої шайби
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападник ЦСКА Антон Слєпишев став автором першої закинутої шайби чоловічої хокейної збірної на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Нападник збірної ОКР відзначився наприкінці першого періоду матчу групового турніру зі Швейцарією.

Після його кидка шайба влучила у ворота рикошетом від ноги швейцарського хокеїста Енцо Корві. Передачу записали Кирилові Семенову.

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