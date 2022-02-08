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Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО

Сьогодні 17:55 Андрій Дунець 340 0
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО
#Віктор Коваленко, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру Італійської Серії А Салернітана приймала Спецію нашого Віктора Коваленка. Справжнім героєм поєдинку став Сімоне Верді.

Італійський фланговий нападник проводив дебютну гру за клуб із Салерно - почин вийшов дуже вдалим. Верді забив два неймовірно красиві голи в дев'ятку зі штрафних ударів на 3-й та 16-й хвилинах.

Додамо, що матч Салернітана - Спеція завершився з рахунком 2:2, а Віктор Коваленко не взяв участі в поєдинку через пошкодження.

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