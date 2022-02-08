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Канадський сноубордист поборов рак та виграв золото Олімпіади. Подвійний тріумф Максанса Парро
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Канадський сноубордист поборов рак та виграв золото Олімпіади. Подвійний тріумф Максанса Парро

Сьогодні 15:01 Андрій Дунець 128 0
Канадський сноубордист поборов рак та виграв золото Олімпіади. Подвійний тріумф Максанса Парро

7 лютого 2022 року канадський сноубордист Максанс Парро здобув золоту медаль Олімпійських ігор-2022 у слоупстайлі.

Втім, у житті Максанса були й менш приємні епізоди. У 2018-му, через 8 місяців після здобуття срібла на Олімпіаді у Пхончхані, Парро діагностували рак. Слова спортсмена після видужання:

"Мені довелося протягом півроку пройти 12 курсів хіміотерапії. Це, безумовно, був найскладніший період у моєму житті.

Коли ви боретеся з раком, то потім вам потрібно повертати всі свої м'язи, всю свою енергію, тому що хімія викачує з вас усі соки. Виходить, це були довгі вісім місяців, коли я боровся з раком і з тим, щоб повернутися в форму.

У той момент, коли у мене діагностували рак, я нічого про нього не знав. Але потім знайшов інформацію, що в 1960-му році тільки 10% виживали в боротьбі з моїм типом раку. Тобто, якби я народився трохи раніше, то міг би і не виграти цю битву.

Але завдяки дослідженням, були розроблені методи лікування, які збільшили шанси виживання до 80%. Різниця очевидна"

Протягом усього періоду боротьби із хворобою Максанс цілодобово знімав фільм про це, бажаючи продемонструвати іншим історію, що надихає, та стати прикладом для тих, кого спіткала схожа доля.

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Допис, поширений Maxence Parrot (@maxparrot)

Парро хоче, щоб ефективність лікування виду раку, яким він хворів, виросла до 100% випадків. Тому за допомогою фільму зібрав кошти на направив їх на підтримку вивчення недуги.

Учора Максанс Парро здобув золоту медаль Олімпіади-2022 у слоупстайлі із результатом 90,96, перед тим у кваліфікації посівши передостаннє прохідне місце до фіналу.

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