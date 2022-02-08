7 лютого 2022 року канадський сноубордист Максанс Парро здобув золоту медаль Олімпійських ігор-2022 у слоупстайлі.

Втім, у житті Максанса були й менш приємні епізоди. У 2018-му, через 8 місяців після здобуття срібла на Олімпіаді у Пхончхані, Парро діагностували рак. Слова спортсмена після видужання:

"Мені довелося протягом півроку пройти 12 курсів хіміотерапії. Це, безумовно, був найскладніший період у моєму житті. Коли ви боретеся з раком, то потім вам потрібно повертати всі свої м'язи, всю свою енергію, тому що хімія викачує з вас усі соки. Виходить, це були довгі вісім місяців, коли я боровся з раком і з тим, щоб повернутися в форму. У той момент, коли у мене діагностували рак, я нічого про нього не знав. Але потім знайшов інформацію, що в 1960-му році тільки 10% виживали в боротьбі з моїм типом раку. Тобто, якби я народився трохи раніше, то міг би і не виграти цю битву. Але завдяки дослідженням, були розроблені методи лікування, які збільшили шанси виживання до 80%. Різниця очевидна"

Протягом усього періоду боротьби із хворобою Максанс цілодобово знімав фільм про це, бажаючи продемонструвати іншим історію, що надихає, та стати прикладом для тих, кого спіткала схожа доля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maxence Parrot (@maxparrot)

Парро хоче, щоб ефективність лікування виду раку, яким він хворів, виросла до 100% випадків. Тому за допомогою фільму зібрав кошти на направив їх на підтримку вивчення недуги.

Учора Максанс Парро здобув золоту медаль Олімпіади-2022 у слоупстайлі із результатом 90,96, перед тим у кваліфікації посівши передостаннє прохідне місце до фіналу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua