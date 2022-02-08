Джерело - Чемпіон.

Коментатори Алесандро Зіса та Даріо Пуппо не змогли втримати своїх емоцій та навіть залишили робочі місця, аби обійняти один одного, коли пара Стефанії Костянтині та Амоса Мосанера у змішаному парному розряді розгромила шведську команду у півфіналі.

У фіналі італійцям будуть протистояти представники Норвегії.

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