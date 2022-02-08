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Хокеїстка США ключкою розбила судді губу у матчі з Канадою

Сьогодні 11:33 Віктор Слюсаренко 193 0
Кривдниця є сестрою нападника Аризони
Хокеїстка США ключкою розбила судді губу у матчі з Канадою
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападниця жіночої збірної США Аманда Кессел розбила губу ключкою судді Сіанні Ліфферс під час матчу з Канадою (2:4) на Олімпіаді-2022 у Пекіні. 

Інцидент стався на початку другого періоду. Під час атаки американок Ліфферс розташовувалася в кутку майданчика та отримала ненавмисний удар по обличчю від американки Аманди Кессел.

Вона перекладала ключку і випадково потрапила по губі Ліфферс. Судді з Канади надали допомогу на льоду, потім вона вирушила до підтрибунного приміщення.

Зазначимо, що Аманда є сестрою нападника Аризони Філа Кессела.

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