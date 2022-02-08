Кривдниця є сестрою нападника Аризони

Джерело - Чемпіон.

Нападниця жіночої збірної США Аманда Кессел розбила губу ключкою судді Сіанні Ліфферс під час матчу з Канадою (2:4) на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Інцидент стався на початку другого періоду. Під час атаки американок Ліфферс розташовувалася в кутку майданчика та отримала ненавмисний удар по обличчю від американки Аманди Кессел.

Вона перекладала ключку і випадково потрапила по губі Ліфферс. Судді з Канади надали допомогу на льоду, потім вона вирушила до підтрибунного приміщення.

Зазначимо, що Аманда є сестрою нападника Аризони Філа Кессела.

Amanda Kessel accidentally slashed a referee in the face pic.twitter.com/Kb28WcHLtC — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) February 8, 2022

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