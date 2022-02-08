Головне
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну
Вчора 18:57 23675 4
Змагання гірськолижниць ледь не завершились трагедією: американка О'Браєн жахливо впала, її коліно вивернулось в інший бік
Сьогодні 01:16 201
Бринзак: Білосюк почувається краще, сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету
Вчора 22:47 556
Фантастичний рекорд Вюст і фіаско Шифрін: підсумки Олімпійських ігор за 7 лютого
Вчора 22:03 434
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 8 лютого
Вчора 18:52 829
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
Вчора 17:02 1081
Українська саночниця Стецків потрапила до ТОП-20 на Олімпіаді-2022
Вчора 16:48 1514
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
Вчора 12:32 3160 1
Норвезький журналіст зробив гучну заяву в Пекіні: Росіян не має бути на Іграх
Вчора 12:02 1632
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Вчора 10:33 347
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Африканське безумство: сотні тисяч людей вийшли на вулиці Сенегала після перемоги збірної в Кубку Африки
Африканське безумство: сотні тисяч людей вийшли на вулиці Сенегала після перемоги збірної в Кубку Африки Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:17 112
Російський журналіст викрив у брехні російські ЗМІ
Російський журналіст викрив у брехні російські ЗМІ Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:07 129
Оліміпійські ігри-2022. Російська саночниця двічі поспіль випала із саней
Оліміпійські ігри-2022. Російська саночниця двічі поспіль випала із саней Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:26 142
Змагання гірськолижниць ледь не завершились трагедією: американка О'Браєн жахливо впала, її коліно вивернулось в інший бік
Змагання гірськолижниць ледь не завершились трагедією: американка О'Браєн жахливо впала, її коліно вивернулось в інший бік Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:16 201
41-річний Жоан Кларе став найстаршим володарем олімпійської медалі в гірських лижах
41-річний Жоан Кларе став найстаршим володарем олімпійської медалі в гірських лижах Андрій Твердохліб
Вчора 23:16 216
15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор
15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
Вчора 23:01 455
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:34 8538
В Україні започаткували унікальну нагороду для найкращого футболіста року - приз вражає
В Україні започаткували унікальну нагороду для найкращого футболіста року - приз вражає Андрій Твердохліб
Вчора 11:03 1004
Божевільний фанат Лестера вибіг на поле під час гри та почав бити гравців Ноттінгема
Божевільний фанат Лестера вибіг на поле під час гри та почав бити гравців Ноттінгема Андрій Твердохліб
06.02.2022 22:23 4698
Дивина дня. Голкіпер потужним ударом забив гол у власні ворота
Дивина дня. Голкіпер потужним ударом забив гол у власні ворота Андрій Твердохліб
06.02.2022 21:31 1446
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Андрій Твердохліб
06.02.2022 18:05 17765 1
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
06.02.2022 17:53 4863
Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді
Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
06.02.2022 11:48 14022
Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів
Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів Андрій Дунець
06.02.2022 07:00 14739 1
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі Андрій Твердохліб
06.02.2022 00:07 1709
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою Андрій Твердохліб
05.02.2022 23:03 579
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Андрій Дунець
05.02.2022 17:30 18662
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну Андрій Дунець
05.02.2022 15:21 3807
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь Андрій Дунець
05.02.2022 14:00 18455 1
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022 Віктор Слюсаренко
05.02.2022 09:18 416
Прямі трансляції

Російський журналіст викрив у брехні російські ЗМІ

Сьогодні 02:07 Андрій Твердохліб 132 0
Російські федеральні ЗМІ вчергове намагалися брехати та маніпулювати інформацією
Російський журналіст викрив у брехні російські ЗМІ
#Олімпіада-2022

Джерело - Телеграм-канал - РабиНерв.

Жіноча збірна Канади з хокею не відмовлялася виходити на гру проти команди ОКР, як повідомляли федеральні російські ЗМІ.

Про це в своєму телеграм-каналі заявив відомий російський журналіст Ігор Рабінер.

  • Головний тренер канадок заявив, що НЕ просив про перенесення. Його самого організатори про нього поінформували;
  • На розкатку команди виїхали без масок. Рішення було ухвалено пізніше;
  • Наші склали тест спочатку вчора ввечері, потім о 8-й ранку сьогодні. Гра розпочиналася о 12.15, результати ранкового до її початку чомусь не надійшли;
  • Вони прийшли до другої перерви, після чого командам дозволили грати без масок. Але цим дозволом скористалися лише наші. Канадки та третій період провели в масках!;

  • Основний воротар Марія Сорокіна, вийшовши на заміну в середині другого, спробувала було стягнути маску з носа - адже в неї ще з воротарська маска! Але її змусили знову вдягнути;
  • Одна канадка та дві наші вилетіли через нові позитивні тести (у наших, мабуть, ще вчорашніх). У Гончаренка, яка виписана і вже зіграла - рецидив. Корона продовжує гуляти командою;
  • Канадки готувалися до будь-якого розвитку подій та цілу серію тренувань у підготовчий період провели у масках. Наші – жодної. Можливо, тому наші, і так будучи набагато нижчими за клас, відразу задихнулися і отримали дві швидкі шайби, після яких далі можна було не грати;
  • Канадки сиділи в роздягальні в масках та у перервах;
  • За словами нашого головного тренера Євгена Бобарико, наші НЕ розглядали варіант подачі протесту після перенесення матчу, щоб Канаді зарахували технічну поразку. Росія була готова грати хоч на годину дня, хоч на два, хоч опівночі;
  • Наші, щоб зупинити розповсюдження вірусу, навіть теорію проводять за ЗУМом, харчуються в номерах. Але нічого не допомагає. Весь час нові випадки;
  • Зважаючи на все, весь цей бардак спровокувала ІІХФ, самовільно ввівши нові правила тестування. Нібито тест у день ранкового матчу потрібно було складати не о 8-й, а о 5-й ранку (як таке можливо перед грою?!), про що, втім, нікого не поінформували. У наших як команди, де гуляє інфекція, беруть по два тести на день, усі до цього звикли. Може, з цим пов'язано те, що претензії були до наших, а не до канадок.

Збірна Канади розгромила команду ОКР - 6:1 та з трьома перемогами в трьох матчах очолює турнірну таблицю групи A.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну 23675 4
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24593 2
Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді 6593
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 8539
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 29184
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 34724
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20248
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18138 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 10848
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10531
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8854 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 18102 3