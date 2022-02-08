Російський журналіст викрив у брехні російські ЗМІ

Російські федеральні ЗМІ вчергове намагалися брехати та маніпулювати інформацією

Жіноча збірна Канади з хокею не відмовлялася виходити на гру проти команди ОКР, як повідомляли федеральні російські ЗМІ.

Про це в своєму телеграм-каналі заявив відомий російський журналіст Ігор Рабінер.

Головний тренер канадок заявив, що НЕ просив про перенесення. Його самого організатори про нього поінформували;

На розкатку команди виїхали без масок. Рішення було ухвалено пізніше;

Наші склали тест спочатку вчора ввечері, потім о 8-й ранку сьогодні. Гра розпочиналася о 12.15, результати ранкового до її початку чомусь не надійшли;

Вони прийшли до другої перерви, після чого командам дозволили грати без масок. Але цим дозволом скористалися лише наші. Канадки та третій період провели в масках!;

Основний воротар Марія Сорокіна, вийшовши на заміну в середині другого, спробувала було стягнути маску з носа - адже в неї ще з воротарська маска! Але її змусили знову вдягнути;

Одна канадка та дві наші вилетіли через нові позитивні тести (у наших, мабуть, ще вчорашніх). У Гончаренка, яка виписана і вже зіграла - рецидив. Корона продовжує гуляти командою;

Канадки готувалися до будь-якого розвитку подій та цілу серію тренувань у підготовчий період провели у масках. Наші – жодної. Можливо, тому наші, і так будучи набагато нижчими за клас, відразу задихнулися і отримали дві швидкі шайби, після яких далі можна було не грати;

Канадки сиділи в роздягальні в масках та у перервах;

За словами нашого головного тренера Євгена Бобарико, наші НЕ розглядали варіант подачі протесту після перенесення матчу, щоб Канаді зарахували технічну поразку. Росія була готова грати хоч на годину дня, хоч на два, хоч опівночі;

Наші, щоб зупинити розповсюдження вірусу, навіть теорію проводять за ЗУМом, харчуються в номерах. Але нічого не допомагає. Весь час нові випадки;

Зважаючи на все, весь цей бардак спровокувала ІІХФ, самовільно ввівши нові правила тестування. Нібито тест у день ранкового матчу потрібно було складати не о 8-й, а о 5-й ранку (як таке можливо перед грою?!), про що, втім, нікого не поінформували. У наших як команди, де гуляє інфекція, беруть по два тести на день, усі до цього звикли. Може, з цим пов'язано те, що претензії були до наших, а не до канадок.

Збірна Канади розгромила команду ОКР - 6:1 та з трьома перемогами в трьох матчах очолює турнірну таблицю групи A.

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