В Україні започаткували унікальну нагороду для найкращого футболіста року - приз вражає

Джерело - Чемпіон.

Задля згуртування вболівальників навколо Збірної та підтримки бойового духу наших гравців і тренерського штабу, Асоціація футбольних вболівальників України започаткувала Премію "Supporters Award" та номінацію "Найкращий гравець Збірної України".

З 1 лютого до 1 березня 2022 року кожен уболівальник маєте можливість та нагоду віддати голос за свого фаворита у рейтинговому голосуванні. Серед номінантів гравці, що потрапили у складі заявок на матчі Збірної у 2021 році. 39 претендентів і лише одне переможне місце. Запекла бороться і лише один "Гравець року". Проголосувати можна ТУТ, заповнивши відповідну форму.

"Ідея для Премії дуже проста. В Збірну потрапляють найкращі гравці, І вболівальники мають право визначати своїх фаворитів. З 1 лютого до 1 березня 2022 року вболівальники, фанати, поціновувачі шкіряної сфери можливість та нагоду у рейтинговому голосуванні віддати голос за свого фаворита, який приніс найбільше користі Збірній на полі. Серед номінантів гравці, що потрапили у складі заявок на матчі Збірної у 2021 році. 39 претендентів і лише один переможець", - зазначив президент Асоціації Олександр Глущенко.

Слід відзначити сам приз, який виглядає незвично та водночас сучасно і яскраво.

"Ми вирішили, що нагорода повинна посісти окреме місце серед інших нагород у переможця, відрізнятись і мати символічний вигляд, а не футбольний. І стояти на найкращому місці. Тому і обрали кристал у жовто-блакитних тонах. Синергія двох стихій: дерево і мінерал. Що символізують собою : працьовитість, результативність і міць", - додав Глущенко

Церемонія нагородження відбудеться в березні 2022 року.

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