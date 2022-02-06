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Божевільний фанат Лестера вибіг на поле під час гри та почав бити гравців Ноттінгема

Сьогодні 22:23 Андрій Твердохліб 139 0
Дикий випадок стався в мтчі Кубка Англії
Божевільний фанат Лестера вибіг на поле під час гри та почав бити гравців Ноттінгема

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Англії між Ноттінгемом і Лестером фанат гостей прорвався на поле та почав бити футболістів господарів.

Інцидент стався під час святкування гола футболістами Ноттінгема. Поліцейські оперативно схватили хулігана та вивели його за межі стадіону.

Ноттінгем розгромив чинного володаря трофею (4:1) і пробився в чвертьфіналнаціонального Кубка.

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