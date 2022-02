У матчі 1/16 фіналу Кубка Англії між Ноттінгемом і Лестером фанат гостей прорвався на поле та почав бити футболістів господарів.

Інцидент стався під час святкування гола футболістами Ноттінгема. Поліцейські оперативно схватили хулігана та вивели його за межі стадіону.

Leicester fan on the pitch attacking Forest players as they scored today.. 😳 pic.twitter.com/PuauoHjduu