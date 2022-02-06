Головне
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Сьогодні 17:02 1030
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
Сьогодні 18:03 108
Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло, Аталанта з Маліновським поступилась Кальярі. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 17:59 476
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:10 71538 6
Супряга дебютував у складі Сампдорії
Сьогодні 16:51 793
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Сьогодні 16:25 764
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 16:09 3056
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 16:02 260
Українські саночники не потрапили до ТОП-20 Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 201
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Сьогодні 14:53 344
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 188
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:53 4370
Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді
Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:48 358
Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів
Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 3733 1
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:07 1462
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою Андрій Твердохліб
Вчора 23:03 461
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:30 13682
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну Андрій Дунець
Вчора 15:21 2579
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь Андрій Дунець
Вчора 14:00 9132
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022 Віктор Слюсаренко
Вчора 09:18 337
Воротар збірної Чехії Грубець віддалено взяв участь у параді атлетів у Пекіні
Воротар збірної Чехії Грубець віддалено взяв участь у параді атлетів у Пекіні Віктор Слюсаренко
Вчора 07:03 275
Суворі обмеження, ізоляція та роботи. Найцікавіше про організацію Олімпіади-2022
Суворі обмеження, ізоляція та роботи. Найцікавіше про організацію Олімпіади-2022 Андрій Дунець
Вчора 06:30 296
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн Андрій Дунець
04.02.2022 22:19 14893 6
Україна пропустила гол від Росії вже на 2-й хвилині півфіналу Євро-2022
Україна пропустила гол від Росії вже на 2-й хвилині півфіналу Євро-2022 Андрій Твердохліб
04.02.2022 18:12 1717 2
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища Віктор Слюсаренко
04.02.2022 17:33 2591
Мірзоян підтримав українських олімпійців
Мірзоян підтримав українських олімпійців Віктор Слюсаренко
04.02.2022 17:02 373
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади Андрій Дунець
04.02.2022 16:42 1442
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор Віктор Слюсаренко
04.02.2022 15:27 16782
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою Дмитро Копій
04.02.2022 14:58 260
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
04.02.2022 13:33 17918 4
Прямі трансляції

Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:53 Valeriy Ruchka 4373 0
Мюнхенська трагедія: 64 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні виповнилося 64 років з дня мюнхенської авіакатастрофи, в якій розбився літак із делегацією Манчестер Юнайтед.

6 лютого 1958 року о 15:04 за Гринвічем сталася одна із найбільших трагедій в історії футболу. Літак із гравцями, тренерським штабом Манчестер Юнайтед, а також уболівальниками та журналістами зазнав катастрофи в аеропорту Мюнхена.

На борту перебували 44 людини, з яких 23 загинуло. 20 осіб загинуло на місці, одна – по дорозі в лікарню, ще двоє померли впродовж наступних кількох тижнів.

Манчестер Юнайтед повертався із Белграда після матчу проти Црвени Звезди, де завоював путівку у півфінал Кубка європейських чемпіонів. Літак з командою приземлився у Мюнхені на дозаправлення, проте злетіти їм вже не судилось.

Через неприбрану злітну смугу літак не зміг піднятись у повітря, протаранив паркан та врізався в житловий будинок.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого 5501
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 71538 6
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23631 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 26819
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25805
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28229
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 3563 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 38855
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1790 2
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 43956
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9222
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 1031