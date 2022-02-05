Джерело - Чемпіон.

Владислав Супряга не пробачив Валерію Бондарю його вчинок.

Про це форвард заявив у інтерв'ю каналу BurBuzz:

"Із Дашею Савіною у нас давно вже немає дружніх стосунків - це в минулому. А Валерію Бондарю при зустрічі я руку не потисну".

Нагадаємо, що Супряга та Савіна зустрічалися 4 роки, а розійшлися влітку 2020-го. Свідченням цього стало фото в соцмережі, на якому Савіна була разом із захисником Шахтаря Валерієм Бондарем. Під публікацією у коментарях тоді відразу ж спалахнули справжні пристрасті - своє незадоволення нібито підлим вчинком Бондаря висловили партнери по молодіжній збірній України (зокрема, Булеца, Цитаїшвілі, Конопля та Когут).

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