5 лютого розіграють перші шість комплектів нагород

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, розіграють перші шість комплектів нагород ХХIV зимової Олімпіади в Пекіні.

Пресслужба Ігор-2022 презентувала відео, як виглядає дизайн олімпійських та паралімпійських медалей.

На лицьовому боці нагород - логотип п'яти олімпійських кілець, довкола якого повна назва Олімпіади-2022 англійською мовою. У центрі задньої частини медалей вигравірувано емблему Ігор та повну назву Олімпіади китайською мовою. Також цей бік прикрашений кільцями, на яких розташовано 24 точки, що символізують зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

До речі, коробки для медалей виготовлені з бамбука, що відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор.

Загалом розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua