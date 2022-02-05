Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної Чехії Шимон Грубець опублікував у Instagram відео, на якому уявляє, що бере участь у параді чеської делегації на Олімпіаді в Пекіні.
Переглянути цей допис в Instagram
"Незабутній досвід", - зазначив Грубець.
На цей час Грубець перебуває у Празі на карантині через сумнівний тест на коронавірус.
Збірна Чехії на Олімпіаді-2022 зіграє у групі В разом із командами з ОКР, Данії та Швейцарії.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua