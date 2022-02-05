Грубець перебуває у Празі на карантині

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Чехії Шимон Грубець опублікував у Instagram відео, на якому уявляє, що бере участь у параді чеської делегації на Олімпіаді в Пекіні.

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"Незабутній досвід", - зазначив Грубець.

На цей час Грубець перебуває у Празі на карантині через сумнівний тест на коронавірус.

Збірна Чехії на Олімпіаді-2022 зіграє у групі В разом із командами з ОКР, Данії та Швейцарії.

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