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Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн

Сьогодні 22:19 Андрій Дунець 138 0
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
#Збірна України з футзалу, #Разуванов, #Ракіцький, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Українець Володимир Разуванов із 2014 року виступає за російські клуби, але, схоже, це нікого не бентежить.

Уродженець Макіївки почав грати в російському чемпіонаті якраз тоді, коли РФ розпочала військову агресію щодо України. За цей час футзаліст устиг побігати аж за 5 клубів: Спартак, Прогрес, Діна, КПРФ та Динамо-Самара (за останніх Разуванов виступає й досі).

Що найцікавіше, дана обставина не заважає Разуванову отримувати виклики до національної команди України. Досить дивно, якщо зважити на те, що, наприклад, у великому футболі вже давно гравці, які виступають у чемпіонаті країни-агресора, ігноруються тренерськими штабами збірної України.

Найвідоміший випадок - Ярослав Ракіцький. Він був лідером захисту синьо-жовтих, але, відколи перейшов до стану пітерського Зєніта, ще жодного разу не отримав нагоди вдягнути футболку збірної. До слова, між Ракіцьким та Разувановим є одна спільна риса - покерфейс під час виконання гімну України (Володимир був єдиним із футзалістів, хто не підспівував "Ще не вмерла" перед матчем проти Росії у півфіналі Євро-2022).

І ніяк не можна обійти боком той факт, що Володимир Разуванов у період 2018-2020 рр. грав за клуб КПРФ, себто комуністичної партії Росії. Тієї самої партії, діяльність якої заборонена законодавством України на її території вже не перший рік.

Дуже дивна ситуація, і було б вельми цікаво почути бодай якийсь аргумент на користь того, що на восьмому році російсько-української війни в нашому спорті існує вибірковий (зручний) патріотизм.

Адже ж футбол дивляться всі, тому Ракіцького не можна викликати - суспільство не зрозуміє. А футзал, волейбол та інші - хто там буде досліджувати... Мабуть саме така логіка цих подвійних стандартів?

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