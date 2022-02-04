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Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю

Сьогодні 13:00 Андрій Твердохліб 79 0
Перший український скелетоніст Владислав Гераскевич взяв участь в новому проекті на YouTube-каналі Parimatch Ukraine
Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю

Джерело - Чемпіон.

Владислав Гераскевич, перший представник України на Олімпійських іграх зі скелетону, взяв участь в YouTube-проекті "10 питань від Parimatch" на каналі Parimatch Ukraine та розповів, чим його вид спорту відрізняється від бобслею й саней, чим він небезпечний та які складнощі виникають на тренуваннях.

Олімпієць зізнався, що в дитинстві дуже багато катався на санчатах, і вважає, що саме тоді з’явилася любов до зимових видів спорту. Гераскевич завжди дивиться змагання за участю колег та вболіває за них.

Попри те, що скелетон небезпечний вид спорту, Владислав запевнив, що страху у нього немає. Всі емоції він використовує, щоб як слід налаштуватися та видати найкращий результат. Наразі його рекордна швидкість – 145 км/год, це на 1,4 км/год менше, ніж світовий рекорд.

Напередодні Олімпіади, яка триває з 4 по 20 лютого, Владислав запевнив, що зробить все, аби виступити якнайкраще: "Дуже не люблю перед змаганнями оцінювати шанси на перемогу. Дуже часто десяті долі секунди все вирішують. Вважаю, що у нас шанси на медалі є і ми будемо за них боротися".

Інтерв’ю Владислава Гераскевича можна переглянути на офіційному каналі Parimatch Ukraine на YouTube. Раніше у проекті "10 питань від Parimatch" вже взяли участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик, чемпіон Bellator Ярослав Амосов та чемпіон світу з CS:GO Данило "Zeus" Тесленко.

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