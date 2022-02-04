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Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО

Сьогодні 09:15 Андрій Дунець 239 0
Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО
#баскетбол, #Євроліга, #Олімпія, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 3 лютого, відбувся поєдинок регулярного сезону баскетбольної Євроліги між італійською Олімпією Мілан та турецьким Фенербахче. 

Гості святкували перемогу з рахунком 71:60, але найбільше матч запам'ятався епізодом, що стався відразу після фінальної сирени. Захисник Фенера Марко Гудурич продемонстрував жест у бік головного тренера господарів Етторе Мессіни, що сильно не сподобалося його підопічним. 

Результат - штовханина, що мало не переросла в бійку просто на паркеті:

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