Джерело - Чемпіон.

У четвер, 3 лютого, відбувся поєдинок регулярного сезону баскетбольної Євроліги між італійською Олімпією Мілан та турецьким Фенербахче.

Гості святкували перемогу з рахунком 71:60, але найбільше матч запам'ятався епізодом, що стався відразу після фінальної сирени. Захисник Фенера Марко Гудурич продемонстрував жест у бік головного тренера господарів Етторе Мессіни, що сильно не сподобалося його підопічним.

Результат - штовханина, що мало не переросла в бійку просто на паркеті:

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