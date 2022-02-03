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Пекін здійснив неймовірне перевтілення з літньої Олімпіади у зимову

Сьогодні 17:48 Віктор Слюсаренко 147 0
Відкриття зимової Олімпіади 4-го лютого, закриття - 20-го лютого
Пекін здійснив неймовірне перевтілення з літньої Олімпіади у зимову
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Пекін став першим містом, в якому відбудуться як літні, так і зимові Олімпійські ігри. Причому більшість змагань Ігор-2022 приймуть ті самі об’єкти, на яких спортсмени виборювали медалі 2008 року. 

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Одні й ті ж міста і раніше приймали по кілька Олімпійських ігор: наприклад, Афіни (1896, 2004), Париж (1900, 1924 та Ігри в 2024 році), Лондон (1908, 1948, 2012), Лос-Анджелес (1932, 1984 і прийдешні Ігри у 2028 році), Токіо (1964, 2020). Але тільки Пекін став місцем проведення змагань і з літніх, і з зимових видів спорту. 

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