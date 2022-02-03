Відкриття зимової Олімпіади 4-го лютого, закриття - 20-го лютого

Джерело - Чемпіон.

Пекін став першим містом, в якому відбудуться як літні, так і зимові Олімпійські ігри. Причому більшість змагань Ігор-2022 приймуть ті самі об’єкти, на яких спортсмени виборювали медалі 2008 року.

Одні й ті ж міста і раніше приймали по кілька Олімпійських ігор: наприклад, Афіни (1896, 2004), Париж (1900, 1924 та Ігри в 2024 році), Лондон (1908, 1948, 2012), Лос-Анджелес (1932, 1984 і прийдешні Ігри у 2028 році), Токіо (1964, 2020). Але тільки Пекін став місцем проведення змагань і з літніх, і з зимових видів спорту.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua