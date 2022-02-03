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16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні

Сьогодні 14:02 Віктор Слюсаренко 178 0
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шаботова

Джерело - Чемпіон.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова показала частину свого виступу на Олімпійських іграх у Пекіні.

Дворазова чемпіонка України виконала потрійний аксель під час тренування у Пекіні. Відповідне відео з'явилось в Instagram.

Анастасія Шаботова виступить на зимових Олімпійських іграх-2022 без своєї наставниці Світлани Панової. Тренерку не внесли у склад збірної України. У вересні минулого року на кваліфікаційному турнірі в німецькому Оберстдорфі 16-річна українка посіла п'яте місце за сумою двох програм, здобувши для наших фігуристів путівку на Олімпіаду в Пекіні.

Зазначимо, що Анастасія Шаботова є уродженкою Росії. Раніше вона розкритикувала вживання допінгу серед спортсменів РФ та вирішила виступати за Україну.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 11.06.20 (@figure.skating.as.life)

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