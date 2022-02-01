П'ятиразовий олімпійський чемпіон, 13-разовий чемпіон світу, семиразовий володар Кубка світу, французький біатлоніст Мартен Фуркад випробував олімпійську трасу в Пекіні.

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"Відповідаючи на численні повідомлення: три лижні стадіони чудові зі спортивного погляду, і це не іронія. Сніг: багато штучного, але дуже холодний і щільний (-19 градусів). Недоліки: освітлення, яке спотворює трасу. Мої побоювання: вітер", - зазначив Фуркад.