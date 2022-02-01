Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 лютого, світкує свій день народження уславлений український тренер Мирон Маркевич.

Згадуємо його легендарну прес-конференцію.

Маркевич за свою більш ніж 30-річну тренерську кар'єру встиг потренувати більше 10 клубів. З рідними Карпатами керманич двічі дійшов до фіналу Кубка України (1992/93, 1998/99). Шість разів очолюваний ним Металіст здобував бронзові медалі чемпіонатів України (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12), а в сезоні 2014/15 вивів Дніпро до фіналу Ліги Європи.

Встиг фахівець попрацювати і в збірній України, щоправда його вояж до головної команди виявився нетривіалим - через конфлікт із Григорієм Суркісом провів на чолі збірної лише 4 матчі.

Останнім місцем роботи 71-річного фахівця була Українська асоціація футболу, де він з 2016 по 2021 роки очолював Комітет національних збірних.

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