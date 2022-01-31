Ігнатенко захищатиме кольори Бордо

Джерело - Чемпіон.

24-річний український півзахисник Данило Ігнатенко, який грав у Дніпрі-1 на правах оренди з 2020 року (контракт гравця належить Шахтарю), залишив команду. Він продовжить кар'єру у французькому Бордо.

У складі Дніпра-1 у чемпіонаті та Кубку України Ігнатенко провів 34 матчі та забив 4 голи.

Ігнатенко дуже тепло попрощався з Дніпром-1, команда побажала футболістові удачі у новому клубі.

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