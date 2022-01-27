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Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49

Сьогодні 09:55 Валерій Ручка 12150
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 січня, легендарному футболісту київського Динамо Валентину Белькевич виповнилося б 49 років.

Вихованець мінського Динамо здобув всесвітнє визнання у складі легендарної команди Лобановського.

8-разовий чемпіон України та 7-разовий володар Кубку України провів у складі Динамо 224 гри, забивши при цьому 51 гол.

"Мозок" команди, природжений плеймейкер, "диригент" гри, який здатний однією гострою передачею вирішити долю матчу. Технічний і елегантний футболіст. Майстер точних передач, футболіст, який "грає" головою і чудово "бачить" поле. Штатний виконавець стандартних положень. Чимало голів забивав зі штрафних, хоча не відрізнявся сильним ударом. Найчастіше забивав обвідним ударом "на техніку". Рідко грав головою, не любив вступати в силову боротьбу. Не завжди витримував 90 хвилин у високому темпі. При Лобановському виконував і багато чорнової роботи (командний пресинг, перекриття зон, відбір м'яча)", - характеризує Белькевича Вікіпедія.

Відрізнявся джентльменською поведінкою на полі, вкрай рідко порушував правила. Користувався великим авторитетом у команді, обирався капітаном і віцекапітаном.

В одній з публікацій Белькевича було названо "срібним століттям українського футболу".

Представник "золотого покоління" київського Динамо кінця 90-х років, найбільш успішних для команди в Лізі чемпіонів у пострадянський період.

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