У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між Герші Берз та Гартфордом відбулася благодійна акція. Цього разу вона побила світовий рекорд.

Мета акції полягала у тому, аби зібрати якомога більше дитячих іграшок для місцевих благодійних організацій. Після завершення поєдинку вболівальники масово почали викидати на лід іграшки.

У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку.

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Раніше, Піттсбург дотиснув Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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