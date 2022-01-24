Джерело - Чемпіон.
Під час матчу регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між Герші Берз та Гартфордом відбулася благодійна акція. Цього разу вона побила світовий рекорд.
Мета акції полягала у тому, аби зібрати якомога більше дитячих іграшок для місцевих благодійних організацій. Після завершення поєдинку вболівальники масово почали викидати на лід іграшки.
У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку.
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