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Оновлено світовий рекорд: у США хокеїстів закидали м'якими іграшками

Сьогодні 15:30 Віктор Слюсаренко 179 0
У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку
Оновлено світовий рекорд: у США хокеїстів закидали м'якими іграшками

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між Герші Берз та Гартфордом відбулася благодійна акція. Цього разу вона побила світовий рекорд.

Мета акції полягала у тому, аби зібрати якомога більше дитячих іграшок для місцевих благодійних організацій. Після завершення поєдинку вболівальники масово почали викидати на лід іграшки.

У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку.

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Допис, поширений Hershey Bears (@thehersheybears)

Раніше, Піттсбург дотиснув Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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