Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух випустив перший комікс зі всесвіту свого супергероя.

Відзначимо, що супергероєм львів'ян є маскот Рухмен, у назві якого є схожість із Бетменом.

Сюжет досить простий: Головний тренер львів'ян Леонід Кучук викликає Рухмена для допомоги з трансферами, які потрібні команді перед стартом весняної частини сезону. Цікаво, що на останній сторінці коміксу є підказка щодо майбутнього новачка клубу. Кучук каже, що чекає на нового гравця у вівторок, відзначаючи при цьому, що команді потрібен вінгер. Сам Рухмен вирушає до Франції.

Раніше Рух упевнено переграв Скалу-1911.

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