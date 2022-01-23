Джерело - Чемпіон.

Центровий Клівленд Джарретт Аллен став автором кумедного епізоду в зустрічі регулярного чемпіонату проти Тандер (94:87).

Накривши кидок одного з суперників, Аллен у подальшій боротьбі за підбір підбив м'яч так, що він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце Кавальєрс.

Аллен у нинішньому сезоні є одним із кандидатів на участь у Матчі всіх зірок, показуючи найкращі за кар'єрою результати за очками (16,2 за матч), підбираннями (11,0) та передачами (1,9).

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