Джерело - Чемпіон.
Центровий Клівленд Джарретт Аллен став автором кумедного епізоду в зустрічі регулярного чемпіонату проти Тандер (94:87).
Накривши кидок одного з суперників, Аллен у подальшій боротьбі за підбір підбив м'яч так, що він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце Кавальєрс.
Whoops... 😅@cavs in front on NBA TV! pic.twitter.com/7o0cK2fWhs— NBA (@NBA) January 23, 2022
Аллен у нинішньому сезоні є одним із кандидатів на участь у Матчі всіх зірок, показуючи найкращі за кар'єрою результати за очками (16,2 за матч), підбираннями (11,0) та передачами (1,9).
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