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Аллен випадково відправив м'яч у своє кільце у матчі НБА

Сьогодні 13:33 Віктор Слюсаренко 127 0
Аллен випадково відправив м'яч у своє кільце у матчі НБА
#Клівленд

Джерело - Чемпіон.

Центровий  Клівленд Джарретт Аллен став автором кумедного епізоду в зустрічі регулярного чемпіонату проти Тандер (94:87).

Накривши кидок одного з суперників, Аллен у подальшій боротьбі за підбір підбив м'яч так, що він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце Кавальєрс.

Аллен у нинішньому сезоні є одним із кандидатів на участь у Матчі всіх зірок, показуючи найкращі за кар'єрою результати за очками (16,2 за матч), підбираннями (11,0) та передачами (1,9).

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